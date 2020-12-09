Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку

Собрали для вас снимки людей без комплексов

Стыд, стеснение и неуверенность в себе — вот список эмоций, которые люди из этого материала испытывают крайне редко. Их не волнует общественное мнение или порицание, они живут себе в удовольствие и делятся в соцсетях фотографиями, которые большинство из нас давно бы отправили в корзину.

Мы собрали для вас снимки людей без комплексов. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.