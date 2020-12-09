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    Курьез

    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку

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    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку

    Собрали для вас снимки людей без комплексов

    Стыд, стеснение и неуверенность в себе — вот список эмоций, которые люди из этого материала испытывают крайне редко. Их не волнует общественное мнение или порицание, они живут себе в удовольствие и делятся в соцсетях фотографиями, которые большинство из нас давно бы отправили в корзину.

    Мы собрали для вас снимки людей без комплексов. Всем бы такую самооценку и уверенность в своих действиях!

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    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку
    Курьезные фото чудаков из соцсетей, которые вызовут у вас улыбку

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: фотография шутки курьез
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