Бабушка случайно прислала голые фото своей внучке и сломала ей жизнь

Девушка поделилась своей историей в Тиктоке, где пользователи повеселились над ее ошарашенным лицом

Если кто-то раздражался от картинок, которые бабушки присылают внучатам, освоив смартфоны, то теперь они это делать не будут, ведь всегда есть кое-что похуже. Об этом на своем опыте узнала Маркита Грин из Техаса, США, записав ролик в Тиктоке с невеселой (для нее) историей. Дело в том, что девушке совершенно случайно прислали голые фото, которые ей не предназначались. И можно было бы обернуть все в шутку и забыть, если бы отправителем не была ее бабушка.

Девушка выложила видео в Тиктоке со своим потерянным лицом человека, встретившего свой самый страшный кошмар. Она прикрывала рот и качала головой, пока слушала голосовое сообщение от бабули. Та обстоятельно и с чувством просила прощения у внучки, признаваясь, что случайно ошиблась номером — секси-снимки предназначались для некоего Брайана. Но Маркита смотрела в стену и не могла работать, совершенно потерявшись от ужаса.

Ее ролик набрал 1,5 млн просмотров, а в комментариях пользователи Сети сочувствовали девушке, попавшей в такую нелегкую ситуацию. Но многие позавидовали бабушке, которая явно в преклонном возрасте чувствует в себе уверенность, чтобы откровенными фото соблазнять мужчин, пишет Metro.

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.