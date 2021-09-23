Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)

Чем больше обрезков, тем интереснее составлять разные комбинации и узоры

Если вы отправитесь в магазин за деревянной мебелью, то наверняка будете разочарованы. Якобы «древесина» на проверку является «бутербродом» из опилок, фанеры и клея. А настоящий дубовый или кленовый массив уже за гранью роскоши, да и не так много людей осталось, которые умеют работать с таким материалом.

Но тем интереснее посмотреть на шедевры, которые выходят из их мастерских!

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.