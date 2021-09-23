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    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)

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    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)

    Чем больше обрезков, тем интереснее составлять разные комбинации и узоры

    Если вы отправитесь в магазин за деревянной мебелью, то наверняка будете разочарованы. Якобы «древесина» на проверку является «бутербродом» из опилок, фанеры и клея. А настоящий дубовый или кленовый массив уже за гранью роскоши, да и не так много людей осталось, которые умеют работать с таким материалом.

    Но тем интереснее посмотреть на шедевры, которые выходят из их мастерских!

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    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)
    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: фотография курьез
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    Работа с деревом – самое красивое хобби в XXI веке (фото)