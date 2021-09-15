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    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото

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    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото

    15 опасных ситуаций, когда люди так относились к технике безопасности, как будто у них девять жизней

    Иногда правила техники безопасности могут казаться излишними, но не стоит ими пренебрегать. Ведь от них может зависеть сохранность жизни. Но, кажется, что некоторые люди думают, что они кошки с девятью жизнями: одной больше, одной меньше — какая разница?

    Мы собрали для вас подборку опасных фотографий, герои которых считают, что техника безопасности — просто пустой звук.

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    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото
    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди так относятся к технике безопасности, будто у них жизнь в запасе. Курьезные фото