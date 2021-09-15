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    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото

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    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото

    «Как мне донести до своего кота, что он не очень хорошо прячется?», - шутят в комментариях пользователи сети

    Прятки — игра, знакомая каждому из нас с самого детства. Но оказалось, что среди ценителей этой забавы есть не только мальчишки и девчонки, но и всеми любимые домашние питомцы. Эти озорные красавцы тоже не прочь поиграть в прятки со своими хозяевами, хоть и делают это весьма неуклюже.

    Ну а как, спрашивается, притаиться в укромном местечке, когда собственные хвост и уши всячески дают себя обнаружить! Зато владельцам неумелых маскировщиков определенно нравится такой расклад.

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    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото
    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото

    «Как мне донести до своего кота, что он не очень хорошо прячется?», «Наш пес не помещается под нашу новую кровать, но всячески старается под нее пробраться», «Он определенно скучает по тем временам, когда мог спрятаться под кроватью целиком», «Опрокинул мусорное ведро, чтобы отыскать фантик, и побежал прятаться, как только заметил, что я застала его за этой проделкой», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда питомцы решили поиграть в прятки, но у них ничего не получилось. Курьезные фото