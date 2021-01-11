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    Курьез

    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против

    • Розсилка
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против

    Некоторым пришлось украшать елку трижды

    Каждый владелец котов знает, чем ему может грозить установка новогодней елки. Конечно же, питомец не будет спокойно смотреть на елку, вы что!

    Ее обязательно нужно повалить! Светящиеся гирлянды — покусать! Шарики — катать по полу! И давайте не будем уточнять, из какого места у кота будет торчать мишура.

    Мы собрали для вас фотографии котов, которые не дают своим хозяевам проникнуться духом Рождества.

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    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против
    Когда люди украшали дом, чтобы поймать праздничное настроение, но коты были против

     «В прошлом году мне пришлось украшать елку трижды», «И вот почему мы больше не ставим елку», «Нападение на елку через 3…2…1…», «Кажется, до Рождества эта елка не доживет», «Если кот не играет с шариками, то это не кот», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: шутки кот курьез
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