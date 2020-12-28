Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев

А ваши домашние питомцы вторгаются в личное пространство?

Коты, может быть, и эгоисты, но будьте уверены: своих хозяев в одиночестве они не оставят. Да-да, если заводишь кота, будь готов к тому, что личного пространства у тебя больше нет.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

«Моя жена смирилась со своей ролью подушки», «Теперь нет твоей воды, есть только наша», «Мой дурачок очень беспокоится за меня в ванне», «Всего 5 часов, как его взяли в дом, а он уже сел на мою клавиатуру», «Даже в туалете нельзя остаться в одиночестве», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.