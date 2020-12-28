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    Курьез

    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев

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    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев

    А ваши домашние питомцы вторгаются в личное пространство?

    Коты, может быть, и эгоисты, но будьте уверены: своих хозяев в одиночестве они не оставят. Да-да, если заводишь кота, будь готов к тому, что личного пространства у тебя больше нет.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев
    Курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев

     «Моя жена смирилась со своей ролью подушки», «Теперь нет твоей воды, есть только наша», «Мой дурачок очень беспокоится за меня в ванне», «Всего 5 часов, как его взяли в дом, а он уже сел на мою клавиатуру», «Даже в туалете нельзя остаться в одиночестве», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

    «Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.

     Читайте также: Курьезные фото пушистых шпионов, которые обожают следить за соседями
    Теги: шутки кот курьез дом
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