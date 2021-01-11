Как сейчас выглядят герои популярных мемов: курьезные фото

Большинство этих людей вы бы не узнали, увидев на улице

В интернете существует огромное количество различных мемов, героями которых стали обычные люди или животные.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как изменились персонажи популярных в соцсетях приколов? Если ответ положительный, то скорее переходите к фотографиям ниже.

Уверены, большинство этих людей вы бы не узнали, увидев на улице.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!