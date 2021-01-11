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    Курьез

    Как сейчас выглядят герои популярных мемов: курьезные фото

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    Как сейчас выглядят герои популярных мемов: курьезные фото

    Большинство этих людей вы бы не узнали, увидев на улице

    В интернете существует огромное количество различных мемов, героями которых стали обычные люди или животные.

    Вы когда-нибудь задумывались о том, как изменились персонажи популярных в соцсетях приколов? Если ответ положительный, то скорее переходите к фотографиям ниже.

    Уверены, большинство этих людей вы бы не узнали, увидев на улице.

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    Успешный ребенок (Сэм Гринер)
    Доге (Кабосу)
    Девочка-поджигательница (Зои Рот)
    Моргающий парень (Дрю Сканлон)
    Напряженный парень с венами (Майкл Макги)
    Растерянный Ник Янг (Ник Янг)
    Неудачник Брайан (Кайл Крайвен)
    Гарольд, скрывающий боль (Андраш Арато)
    Озадаченная девочка (Хлоя)
    Плачущая женщина (Силвия Боттини)
    Парень с пальцем у виска (Кайоде Эвуми)
    Смущенная девочка (Миа Талерико)
    Нервный парень (Джордан Пил)
    Школьник в болоте (Игорь Назаров)

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Теги: знаменитости фотография шутки курьез
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