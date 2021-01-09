Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек

«Мне было скучно, поэтому я решила сделать макияж своему отцу»

Ради своих дочек любящие отцы готовы пойти на все, даже если под «всем» подразумевается работа моделью и объектом для различных бьюти-экспериментов. Так, прекрасные папы из нашего материала позволили дочкам отработать на них свои творческие навыки в вопросах макияжа и причесок.

Собрали для вас фото мужчин, которые стали в разы краше благодаря своим талантливым детям.

«Согласился на прическу от моей падчерицы. Сейчас немного жалею», «Все что вам нужно знать о жизни отца одиночки», «В последнее время мне было трудно сблизиться с дочкой. Недавно я разрешил ей сделать мне макияж. Вы точно посмотрите, как искреннее она довольна», «Дочка сделала мне новогодний макияж», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.