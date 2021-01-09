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    Курьез

    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек

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    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек

    «Мне было скучно, поэтому я решила сделать макияж своему отцу»

    Ради своих дочек любящие отцы готовы пойти на все, даже если под «всем» подразумевается работа моделью и объектом для различных бьюти-экспериментов. Так, прекрасные папы из нашего материала позволили дочкам отработать на них свои творческие навыки в вопросах макияжа и причесок.

    Собрали для вас фото мужчин, которые стали в разы краше благодаря своим талантливым детям.

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    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек
    Курьезные фото отцов, которые осмелились посетить салоны красоты своих дочек

    «Согласился на прическу от моей падчерицы. Сейчас немного жалею», «Все что вам нужно знать о жизни отца одиночки», «В последнее время мне было трудно сблизиться с дочкой. Недавно я разрешил ей сделать мне макияж. Вы точно посмотрите, как искреннее она довольна», «Дочка сделала мне новогодний макияж», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

    С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.

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    Теги: фотография шутки курьез
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