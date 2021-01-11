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    Жизнь

    Модный конфуз: в Бельгии мэр случайно дал интервью в нижнем белье

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    Мэр Антверпена Барт де Вевер - Модный конфуз: в Бельгии мэр случайно дал интервью в нижнем белье
    Мэр Антверпена Барт де Вевер
    instagram.com/bartdewever1/

    Политик рассчитывал, что нижняя часть его наряда не попадет в кадр

    Мэр бельгийского города Антверпена Барт де Вевер дал новогоднее интервью одетым в рубашку и трусы. Настоящий костюм политика выдало зеркало, сообщает Politico.

    Отмечается, что де Вевер давал интервью в прямом эфире телеканалу Radio 2, рассчитывая, что нижняя часть его наряда не попадет в кадр, — камера снимала его только сверху. Однако в кадр случайно попало зеркало, в котором отразились голые ноги мэра.

    «На вас очень красивая рубашка. Наверное, вы надели ее специально для нас. Но неужели под этой рубашкой вы только в нижнем белье?» — спросила ведущая Ким Дебри, заметив ошибку де Вевера. Тот признал, что оконфузился и не учел, что сидит напротив зеркала. Политик отметил, что 2021 год начался с неприятного момента, который запомнится ему надолго.

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    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

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    Теги: шутки курьез
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