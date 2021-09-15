Когда люди включили режим инженера и нашли забавные способы решения бытовых проблем

Решения не лежат на поверхности и зачастую требуют чувства юмора

Люди, которые умеют креативно подойти к решению бытовых проблем, по праву могут считать себя настоящими гениями инженерной мысли. У них может не быть соответствующего образования, но это совершенно не мешает им найти выход из затруднительной ситуации, проявив отличную смекалку.

Да, их решения не лежат на поверхности и зачастую требуют чувства юмора и нестандартного взгляда на преодоление трудностей, но тем занятнее и ценнее результаты их инженерного труда!

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.