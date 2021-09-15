Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото

Глядя на эти строения хочется задать вопрос «что вообще проиcходит?»

Порой архитекторы и дизайнеры так заигрываются с креативом, что на выходе человечество получает что-то совершенно гениальное, явно граничащее с безумным. Либо просто нечто безумное. Какие-то подобные постройки, разумеется, являются чисто декоративными или выполняющими нежилые функции, но в других ещё и людей поселят.

Мы собрали несколько случаев, когда архитекторы (в том числе любители) тонули в собственном стремлении к прекрасному и оставляли после себя нечто уникальное, но объективно странное.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.