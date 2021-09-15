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    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото

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    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото

    Глядя на эти строения хочется задать вопрос «что вообще проиcходит?»

    Порой архитекторы и дизайнеры так заигрываются с креативом, что на выходе человечество получает что-то совершенно гениальное, явно граничащее с безумным. Либо просто нечто безумное. Какие-то подобные постройки, разумеется, являются чисто декоративными или выполняющими нежилые функции, но в других ещё и людей поселят.

    Мы собрали несколько случаев, когда архитекторы (в том числе любители) тонули в собственном стремлении к прекрасному и оставляли после себя нечто уникальное, но объективно странное.

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    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото
    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка очень странных зданий, которые вызывают недоумение. Курьезные фото