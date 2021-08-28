Сделай так, чтобы сбить всех с толку. Курьезные фото запутанных дизайнов

Кто-нибудь может сказать, куда все-таки идти?

Каждый день профессиональные дизайнеры прикладывают максимум усилий, чтобы создать оригинальные и приятные глазу проекты. Но красивый и удобный дизайн — это непросто, и никто в этом деле не застрахован от ошибок и невнимательности.

В итоге получаются вещи, способные кого угодно сбить с толку: непонятные знаки, неоднозначные принты и другие раздражающие штуки, от которых хочется спросить: «Ну и что это вообще значит?».

«На этаже 6 лифтов, но только 2 из них привезут вас в гараж. Попробуйте угадать», «На этих кедах указан один и тот же размер», «Из-за принта в виде капель воды кажется, что зонт постоянно мокрый», «Стойте! Точнее, идите!», «Игрушка учит детей, что в мире нет ничего однозначного», «Она одновременно и улыбается, и нет», «Интересный пример фото для рамочки «Моя собака»», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.