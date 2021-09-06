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    30 девушек и 10 Bentley. Легендарный баскетболист рассказал, как ходил с Путиным в ночной клуб

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    Американский баскетболист, игрок &laquo;золотого&raquo; состава &laquo;Чикаго Буллз&raquo; Деннис Родман - 30 девушек и 10 Bentley. Легендарный баскетболист рассказал, как ходил с Путиным в ночной клуб
    Американский баскетболист, игрок «золотого» состава «Чикаго Буллз» Деннис Родман

    Диктатор поразил спортсмена

    Американский баскетболист, игрок «золотого» состава «Чикаго Буллз» Деннис Родман в эфире Full Send Podcast рассказал о своем визите в Россию и общении с Владимиром Путиным.

    Родман вспомнил свои впечатления от времени, проведенном вместе с российским диктатором.

    «Он просто крутой. У нас был десяток Bentley. Мы разъезжали по клубам. В одном из них было около 30 русских девушек. Они - невероятно горячие. Пожалуй, самые красивые в мире», - описывает спортсмен вечеринку с хозяином Кремля.

    Отметим, что Деннис Родман - американский баскетболист, игрок NBA, в составе различных команд 5 раз становился чемпионом ассоциации. После завершения спортивной карьеры снимася в кино, занимался профессиональным реслингом, написал книгу, вел свое шоу на телевидении.

    В 2013 году Родман посещал Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына совместно с американской баскетбольной командой «Гарлем Глобтроттерс». По словам спортсмена, они с политиком провели «дикую» ночь в компании «хорошеньких девушек и водки».

    Несмотря на критику со стороны американской прессы и правозащитников, Родман поддерживает контакты с Ким Чен Ыном, называет его своим другом, а визиты в Северную Корею считает частью «баскетбольной дипломатии». Одновременно спортсмен подчеркивает, что вопросы политики его не интересуют.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    30 девушек и 10 Bentley. Легендарный баскетболист рассказал, как ходил с Путиным в ночной клуб