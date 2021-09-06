Курьезные фото животных, которые вы непременно должны увидеть

Собрали для вас кадры, которые должен увидеть каждый

Сложно представить жизнь современного человека без окружающих его животных. Кошки, собаки, птицы, белки и другие братья наши меньшие не только выполняют свою роль в экосистеме, но и здорово поднимают людям настроение уморительными выходками.

В Instagram есть аккаунт под названием Doggo Taxi, в котором ежедневно публикуются забавные снимки животных без какого-либо контекста или подписей. Мы собрали для вас кадры, которые должен увидеть каждый.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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