Как будет выглядеть «умный» небоскреб-орхидея в Гонконге



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Дизайн переосмысливает структурные формы архитектуры и пытается повторить форму бутона орхидеии, которая вот-вот расцветет

В Гонконге началось строительство самого зеленого небоскреба в мире. Руководители проекта под названием Zaha Hadid Architects-2 Murray Road планируют построить высотный деловой центр, который по своей форме, а также современным принципам строительства будет отличаться от всех небоскребов Гонконга.

Наша главная изюминка — «умная» система управления вентиляцией фасадов, которая сама определяет, сколько человек в офисе, и подстраивает уровень кислорода и температуру воздуха под оптимальные нормы. Также сотрудникам офисов больше не придется носить с собой несколько карт-доступа: двери и лифты работают на системе биометрии, поэтому будут узнавать работников по лицу, — пишут архитекторы.

Сейчас Murray Road находится в стадии строительства в центральном деловом районе Гонконга. Небоскреб будет в высоту 190 м, и станет одним из самых высоких небоскребов в мире. Здание построят на месте бывшей автостоянки и оно будет включать в себя 36 уровней над землей плюс пять уровней подземного паркинга.

Территория вокруг небоскреба представляет собой огромный зеленый парк с высокими деревьями, которые будут достигать уровня первых этажей. На последнем этаже офисного здания будет открытый спортзал с беговыми дорожками и другими тренажерами.

Дизайн переосмысливает структурные формы архитектуры и пытается повторить форму бутона орхидеии, которая вот-вот расцветет. Орхидея Bauhinia x blakeana, больше известная как гонконгская орхидея была выбрана не просто так: ее впервые вывели в ботаническом саду Гонконга, а также ее цветущие бутоны изображены на флаге Гонконга, — сообщили авторы проекта.

Планируется, что проект получит стандарты LEED Platinum и WELL Platinum green building и будет использовать переработанные строительные материалы. Несмотря на изящный и почти невесомый вид, здание спроектировано таким образом, чтобы выдерживать суровые тайфуны.

Кроме того, высокотехнологичная система управления зданием обеспечит офисным работникам бесконтактный путь с улицы к их рабочему столу, а также другие зоны. Это будет достигнуто с помощью ИИ-управления, бесконтактной смарт-картой и дверей с биометрическим управлением.Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

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