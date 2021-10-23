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    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото

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    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото

    «Мне привезли пиццу вместе с противнем», – комментируют фото пользователи сети

    Оказывается, что удивить современного человека гораздо проще, чем могло бы показаться на на первый взгляд. Даже при наличии интернета окружаюий мир продолжает преподносит все новые сюрпризы. А нам только и остается удивляться и делиться своими открытиями с другими людьми.

    Именно так и поступили авторы этих снимков, ставшие свидетелями уникальных событий.

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    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото
    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото

    «Девушка летела на самолете одна, потому что из-за сбоя в системе приобрела билет на рейс для работников», «Мне привезли пиццу вместе с противнем», «Я кинула топор, и он воткнулся в стену под идеальным углом», «Отец оделся в тон к кружке из больницы», «Четыре поколения автомобилей Honda в порядке выпуска», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 51-летняя Билык предложила «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    Знаменитая украинская певица Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась именным шоколадом и поинтересовалась у своих подписчиков, не хотели бы они «откусить кусочек от сладенькой Иринки».

    «Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!» – призналась Билык.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда наткнулся на вещи, которые можно увидеть раз в жизни. Курьезные фото