Когда невольно задаешься вопросом – неужели мой кот окончательно сломался? Курьезные фото

А ваш кот часто становится на задние лапы, когда его что-то заинтересует?

Кошек не зря считают неконтролируемыми и непредсказуемыми животными, у них такой тип мышления, хаотично-эмоциональный. А еще они не любят скучать и ради развлечения легко пойдут на кардинальные меры.

Поэтому со стороны их поведение нередко выглядит по меньшей мере странным. Хотя, есть и попроще объяснение – сбой системы, все сломалось, нужна перезагрузка!

«Бывает, что проснувшись, она некоторое время сидит так. Наверное, думает о утраченных возможностях в жизни…», «Мой кот часто становится на задние лапы, когда его что-то заинтересует», «Смотрела на меня, а когда я повернулась – сделала вид, что испугалась и моментально скрылась под ковром», «Моя кошка многое повидала в жизни, потому я уже не удивляюсь её безразличному виду», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.