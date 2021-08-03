Герои этих фотографий напрочь забыли о технике безопасности, и на них страшно смотреть

Страховка? А зачем?

Техника безопасности придумана не просто так — все это нужно для того, чтобы сохранить при себе все пальцы и глаза. Но многим кажется, что эти правила никому не нужны, и поэтому ведут себя слишком дерзко, заигрывая с опасностью.

Забраться на высоту без страховки? Да легко! Смотреть на сварку без защитных очков? Без проблем! Результатом таких дерзостей становятся фотографии, на которые страшно смотреть. И их точно можно поместить в учебник с припиской о том, что так делать ну уж точно нельзя!

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.