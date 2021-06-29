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    В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм

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    В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм

    Главный священник храма 49-летняя Мивако Кодзима проводит церемонию в бело-зеленом костюме с причудливым двухметровым головным убором в виде зеленого лука

    Святилище Арука в городе Эбина (Япония) — одно из старейших в провинции Сагами. Оно стало известно широкой публике благодаря самой странной ежегодной церемонии, которую только можно увидеть, — Negi Head.

    Главный священник храма 49-летняя Мивако Кодзима проводит церемонию в бело-зеленом костюме с причудливым двухметровым головным убором в виде зеленого лука. Это довольно странно даже по японским меркам, но невероятно забавно. Головной убор сделан из белого картона, обернутого бумагой, поверх которой наложена парафиновая бумага, закрепленная малярным скотчем.

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    В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм
    В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм

    Суть церемонии в том, что священник в костюме проходит через небольшой «луковый круг», чтобы помолиться о мире и помощи при стихийных бедствиях. Обычно церемония проводится на улице, потому что находиться в здании с огромным «зеленым луком» на голове довольно неудобно, пишет Odditycentral.

    Идея организовать такой необычный ритуал пришла в голову Мивако еще в 2017 году, когда она решила, что у многих людей слишком формальное восприятие религии и духовенства. Она хотела привлечь в храм больше прихожан и поэтому создала смешного лукового персонажа.

    Церемония Negi Head стала очень популярной и вдохновила других служителей храма Арука на изготовление своих собственных головных уборов в форме луковиц, в которых они регулярно устраивают для посетителей мини-шоу.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки курьез
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    В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм