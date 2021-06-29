В Японии священник надевает костюм зеленого лука, чтобы привлечь людей в храм

Главный священник храма 49-летняя Мивако Кодзима проводит церемонию в бело-зеленом костюме с причудливым двухметровым головным убором в виде зеленого лука

Святилище Арука в городе Эбина (Япония) — одно из старейших в провинции Сагами. Оно стало известно широкой публике благодаря самой странной ежегодной церемонии, которую только можно увидеть, — Negi Head.

Главный священник храма 49-летняя Мивако Кодзима проводит церемонию в бело-зеленом костюме с причудливым двухметровым головным убором в виде зеленого лука. Это довольно странно даже по японским меркам, но невероятно забавно. Головной убор сделан из белого картона, обернутого бумагой, поверх которой наложена парафиновая бумага, закрепленная малярным скотчем.

Суть церемонии в том, что священник в костюме проходит через небольшой «луковый круг», чтобы помолиться о мире и помощи при стихийных бедствиях. Обычно церемония проводится на улице, потому что находиться в здании с огромным «зеленым луком» на голове довольно неудобно, пишет Odditycentral.

Идея организовать такой необычный ритуал пришла в голову Мивако еще в 2017 году, когда она решила, что у многих людей слишком формальное восприятие религии и духовенства. Она хотела привлечь в храм больше прихожан и поэтому создала смешного лукового персонажа.

Церемония Negi Head стала очень популярной и вдохновила других служителей храма Арука на изготовление своих собственных головных уборов в форме луковиц, в которых они регулярно устраивают для посетителей мини-шоу.

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