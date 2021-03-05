Когда отвел в салон пушистого пса, а забрал ленивца из «Ледникового периода» (фото)

Комментаторов рассмешила и ужаснула стрижка бедной собачки

Поход в парикмахерскую — очень волнительное мероприятие, угадать исход которого не представляется возможным. Никогда не знаешь, выйдешь ты из салона счастливым и обновленным или с желанием ближайший месяц не снимать шапку. Причем это правило распространяется не только на людей, но еще и на животных. В этом пользователи Twitter убедились благодаря парню под ником Realburtiis.

Молодой человек отвел собаку своей бабушки к грумеру, а забрал из салона существо, которое очень сильно напоминало Сида из мультфильма «Ледниковый период».

Снимками животного Realburtiis поделился у себя в Twitter, сопроводив их смешной подписью, намекающей, что грумеру стоит осторожней ходить по улицам. Кадры «до и после» посещения салона набрали более 500 тысяч лайков.

Комментаторов рассмешила и ужаснула стрижка бедной собачки:

«Ахахах, почему они сделали из милой собаки чертову наркоманку?», «Да она же копия Сид из «Ледникового периода»», «Словно две одинаковые картинки».

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.