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    Девушка открыла для себя новые свойства чеснока и чуть не осталась одинокой

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    Девушка открыла для себя новые свойства чеснока и чуть не осталась одинокой

    Конечно, если бы девушка раньше узнала о том, на что способен чеснок, она бы не стала есть его в таких количествах

    Пользовательница Reddit под ником Particularly_Grape поделилась историей из жизни, которая для многих может стать антирекламой чеснока.

    Девушка очень любила есть чеснок. Однако она не знала о некоторых свойствах этого полезного, но слишком ароматного растения.

    @Как-то я увидела ролик в TikTok о том, как жарят чеснок в духовке и намазывают его на тосты. Так как я большая любительница чеснока, я приготовила целую головку. Излишне говорить, что вкус у него был просто изумительный! Настолько чудесный, что я съела всё за один присест во время обеда. Перенесемся на несколько часов вперед. Мой парень заметил запах чеснока, исходящий от меня. Я не придала этому большого значения, так как предположила, что он просто почувствовал запах после готовки. Прошло чуть больше времени, запах от меня усилился. Мой парень спросил, сколько чеснока я съела. И я сказала ему. Затем он сообщил мне, что запах чеснока может выходить через поры, пока мы его перевариваем. Поэтому я еще долго буду продолжать пахнуть чесноком. Когда мы легли спать, я поняла, насколько все плохо. Запах чеснока был везде, и я ничего не могла с этим поделать, но надеялась, что к утру он исчезнет. Я была неправа. Я пыталась отмыть этот запах, но безрезультатно. Сейчас я литрами пью воду, что промыть свой организм. Но, кажется, что теперь я буду пахнуть так всю жизнь».

    Конечно, если бы девушка раньше узнала о том, на что способен чеснок, она бы не стала есть его в таких количествах. Так можно и одинокой остаться. Стойкий запах чеснока явно не занимает лидирующие позиций среди самых любимых ароматов парней. К счастью, бойфренд любительницы чеснока оказался терпеливым и понимающим.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: курьез
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