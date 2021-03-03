Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью

«Суровый котэ следит за тобой», - комментируют фото пользователи сети

Силы природы поистине безграничны. Одних она одаривает «ангельской» внешностью, на других явно отдыхает. А кому-то случается столкнуться с ее довольно оригинальным чувством юмора. Коты и кошки из нашей сегодняшней подборки должны были родиться совершенно обычными, ничем не примечательными.

Однако что-то пошло не так, и теперь их окрас стал народным достоянием. Только взгляните на этих милашек!

«Доктор Котоштейн: начало», «Не хочу мышей ловить, у меня лапки!», «Взгляд, проникающий в душу», «Улыбка, наполненная любовью»!, «Кто сказал, что вампиров не существует»?, «Настоящая рысь, пусть и домашняя»!, «Суровый котэ следит за тобой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.