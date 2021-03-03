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    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью

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    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью

    «Суровый котэ следит за тобой», - комментируют фото пользователи сети

    Силы природы поистине безграничны. Одних она одаривает «ангельской» внешностью, на других явно отдыхает. А кому-то случается столкнуться с ее довольно оригинальным чувством юмора. Коты и кошки из нашей сегодняшней подборки должны были родиться совершенно обычными, ничем не примечательными.

    Однако что-то пошло не так, и теперь их окрас стал народным достоянием. Только взгляните на этих милашек!

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    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью
    Что бывает, когда природа отвлеклась на секунду. Курьезные фото кошек со странной внешностью

    «Доктор Котоштейн: начало», «Не хочу мышей ловить, у меня лапки!», «Взгляд, проникающий в душу», «Улыбка, наполненная любовью»!, «Кто сказал, что вампиров не существует»?, «Настоящая рысь, пусть и домашняя»!, «Суровый котэ следит за тобой», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки кот курьез
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