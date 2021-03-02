Из мистеров «никаких животных в доме» эти мужчины превратились в самых любящих хозяев (фото)

Эти очаровашки способны растопить сердце даже самого непоколебимого папы!

Как правило, решение завести питомца должно быть одобрено всеми членами семьи. И чаще всего ему противится мужская половина дома, пуская в ход самые разные аргументы. К слову, именно эта мужская половина впоследствии и оказывается самым любящим хозяином питомца!

Сегодня мы собрали для вас 18 снимков мужчин, которые ни в какую не хотели заводить домашних любимцев, а теперь могут побороться за звание лучшего хозяина. Смотрим!

«Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует её больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.