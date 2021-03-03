В Австралии потерявшегося барана спасли от 35 кг шерсти. Он годами ничего не видел и блуждал в лесу

35-килограммовый шерстяной «свитер» в буквальном смысле угрожал жизни

Животное обнаружили в лесу в 60 км от Мельбурна, Австралия. Встретив барашка, которому дали кличку Баарак, неизвестный мужчина сразу же сообщил о нем сотрудникам приюта-фермы «Миссия Эдгара». По данным Reuters, уже совсем скоро работники доставили этот огромный комок шерсти, который не стригли уже долгие годы, и принялись за его преображение.

«Овец нужно стричь не реже одного раза в год. В противном случае шерсть будет расти и расти, как здесь», - говорит Кайл Беренд, представитель приюта «Миссия Эдгара».

«Работы было много: с Баарака состригли больше 35 килограммов шерсти. Причем, когда все было позади, сотрудники заметили, что на баране есть метка. Видимо, когда-то он отбился от стада и ему несколько лет пришлось бродить по горам и лесам в одиночестве. Как результат — недостаточный вес и подорванное здоровье, а из-за шерсти вокруг глаз животное едва могло видеть хоть что-то. Но есть и плюсы: из-за постоянных прогулок копыта барашка были в шикарном состоянии»,

Сейчас Баарак привыкает к жизни с новой «стрижкой» и заново учится жить в стаде вместе с другими спасенными овцами приюта, пишет New York Post.

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