В Одесской области вырастили арбузы-сердечки (фото)
Также фирма выращивает арбузы в форму куба
Фото Роман Дяжук / Facebook
Органические ягоды необычной формы предприятие выращивает уже не впервые
Компания «Дунайский аграрий» из Одесской области вырастила органические арбузы в форме сердца. Об этом рассказал директор хозяйства Роман Дяжук на своей странице в Facebook.
Предприятие «Дунайский аграрий» уже не впервые выращивает плоды необычной формы. Так, с 2019 года компания выращивает арбузы в форму куба.
Компания на 2 тыс. га органических земель выращивает арбузы, персики, нектарины, картофель, лук, свекла, морковь, перец, томаты, батат, дыни, сливы, бобовые (нут, чечевицу, горох), пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, просо, кукурузу.
Кроме того, предприятие производит чипсы из органического арбуза, дыни и сливы.
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