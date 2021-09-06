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    В Одесской области вырастили арбузы-сердечки (фото)

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    Также фирма выращивает арбузы в форму куба Фото Роман Дяжук / Facebook - В Одесской области вырастили арбузы-сердечки (фото)

    Также фирма выращивает арбузы в форму куба

    Фото Роман Дяжук / Facebook

    facebook.com/roman.dyazhuk.7

    Органические ягоды необычной формы предприятие выращивает уже не впервые

    Компания «Дунайский аграрий» из Одесской области вырастила органические арбузы в форме сердца. Об этом рассказал директор хозяйства Роман Дяжук на своей странице в Facebook.

    Предприятие «Дунайский аграрий» уже не впервые выращивает плоды необычной формы. Так, с 2019 года компания выращивает арбузы в форму куба.

    Компания на 2 тыс. га органических земель выращивает арбузы, персики, нектарины, картофель, лук, свекла, морковь, перец, томаты, батат, дыни, сливы, бобовые (нут, чечевицу, горох), пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, просо, кукурузу.

    facebook.com/roman.dyazhuk.7
    facebook.com/roman.dyazhuk.7

    Кроме того, предприятие производит чипсы из органического арбуза, дыни и сливы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: курьез
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    В Одесской области вырастили арбузы-сердечки (фото)