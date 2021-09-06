В Одесской области вырастили арбузы-сердечки (фото)

Органические ягоды необычной формы предприятие выращивает уже не впервые

Компания «Дунайский аграрий» из Одесской области вырастила органические арбузы в форме сердца. Об этом рассказал директор хозяйства Роман Дяжук на своей странице в Facebook.

Предприятие «Дунайский аграрий» уже не впервые выращивает плоды необычной формы. Так, с 2019 года компания выращивает арбузы в форму куба.

Компания на 2 тыс. га органических земель выращивает арбузы, персики, нектарины, картофель, лук, свекла, морковь, перец, томаты, батат, дыни, сливы, бобовые (нут, чечевицу, горох), пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник, просо, кукурузу.

facebook.com/roman.dyazhuk.7

Кроме того, предприятие производит чипсы из органического арбуза, дыни и сливы.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

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