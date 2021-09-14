Подборка безумных идей, которые получили гениальное воплощение в жизнь. Курьезные фото

Платье с подолом в виде пиццы. Ни у кого такого нет!

Хорошо, когда к прямым рукам прилагается светлая голова, в которой еще не угас азарт творца. Люди умеют делать множество вещей, но все равно простор для творчества остается колоссальный!

Главное, поменьше обращать внимание на критику и вкладывать хотя бы частичку души в свое творение. Предлагаем вашему вниманию подборку свежих удивительных работ от настоящих мастеров!

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».