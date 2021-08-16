Когда отвернулся на секунду. Ребенок выбежал на поле в разгар матча и стал звездой сети

Мама на секунду отвернулась от сына, и он сразу же выбежал на поле, став звездой футбольного матча

8 августа в Штатах прошел футбольный матч между клубами «Цинциннати» и «Орландо Сити». Соккер не так популярен в США, как то, что в остальном мире называют американским футболом, но второй тайм этой игры запомнился всем — включая даже тех, кто вообще далек от спорта.

В самый разгар схватки двухлетний Зайдек Карпентер выбежал на поле и побежал за игроками. Вслед за ним — не уследившая за малышом мама. Все внимание на левый нижний угол

Пробежав несколько десятков метров, мама Морган Такер схватила малыша, поскользнулась и упала вместе с ребенком на траву. Девушка так боялась помешать игре, что тут же встала и побежала вместе с сыном к трибунам. Вся заварушка длилась чуть меньше двадцати секунд, но стала самым захватывающим моментом матча. Многих интересовал вопрос, как ребенок вообще пробрался на поле. В эфире Good Morning America Морган описала мгновения перед действием на видео.

Our panoramic cameras caught the #FCCincy kid, pitch-invader.



Solid run. Tracked the play well. Filled in at the right back pushed into the attack. [cc: @MattDoyle76 & @SGdoesit] pic.twitter.com/2WN160CLvk — Mark McClure (@mrkmcclr) August 8, 2021

«Я отвернулась буквально на секунду и увидела, что он уже был под забором. Подумала: "Черт возьми!" Мне пришлось перепрыгнуть через заграждение и бежать за ним», - говорит Морган Такер.

Затащив сына обратно на трибуны, Морган расспросила его, чего он этим добивался. Оказывается, Зайдек был так увлечен игрой, что ему было обидно, что футболисты убегают на другую часть поля. Так что он просто решил их догнать. Кстати, болельщики встретили юного футболиста овациями. Пока мама краснела от стыда, все кричали и аплодировали сыну и ей самой.

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