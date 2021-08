Когда отвернулся на секунду. Ребенок выбежал на поле в разгар матча и стал звездой сети

8 августа в Штатах прошел футбольный матч между клубами «Цинциннати» и «Орландо Сити». Соккер не так популярен в США, как то, что в остальном мире называют американским футболом, но второй тайм этой игры запомнился всем — включая даже тех, кто вообще далек от спорта.

В самый разгар схватки двухлетний Зайдек Карпентер выбежал на поле и побежал за игроками. Вслед за ним — не уследившая за малышом мама. Все внимание на левый нижний угол

Пробежав несколько десятков метров, мама Морган Такер схватила малыша, поскользнулась и упала вместе с ребенком на траву. Девушка так боялась помешать игре, что тут же встала и побежала вместе с сыном к трибунам. Вся заварушка длилась чуть меньше двадцати секунд, но стала самым захватывающим моментом матча. Многих интересовал вопрос, как ребенок вообще пробрался на поле. В эфире Good Morning America Морган описала мгновения перед действием на видео.

Our panoramic cameras caught the #FCCincy kid, pitch-invader.



Solid run. Tracked the play well. Filled in at the right back pushed into the attack. [cc: @MattDoyle76 & @SGdoesit] pic.twitter.com/2WN160CLvk