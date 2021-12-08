Вещий сон помог австралийцу стать миллионером

Мужчина вписал приснившиеся числа в лотерейный билет и выиграл 3,4 миллиона австралийских долларов

Житель австралийского города Эдвардстаун, штат Южная Австралия, стал миллионером благодаря вещему сну. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что в течение нескольких лет использовал при игре в лотерею один и тот же набор чисел, который однажды приснился ему.

«В это трудно поверить, но много лет назад мне приснились числа, которые я вписал в лотерейный билет, и с тех пор я использовал их в реальности», – сказал австралиец. Он подчеркнул, что это был очень яркий сон, и во сне числа помогли ему сорвать джекпот и разбогатеть. «Это было похоже на предзнаменование», – сказал мужчина. Австралиец использовал эти числа, чтобы заполнить билет к очередному розыгрышу, и в результате выиграл первый приз. Он сорвал джекпот в 3,4 миллиона австралийских долларов.

«Утром я зашел в магазин за продуктами и решил проверить результаты розыгрыша. Когда я отсканировал билет, сумма выигрыша не появилась, и я решил, что, наверное, выиграл что-то хорошее. Я отправился прямиком в головной офис лотереи и узнал точную сумму», – сказал он.

Победитель рассказал, что он и его жена все еще работают, но теперь смогут перейти на сокращенный рабочий день или выйти на пенсию. «Это значит, что мы больше не обязаны работать, если не хотим. Мы поможем детям, а оставшееся используем на то, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью», — заявил австралиец.

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