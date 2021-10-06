Американки потратили $200 тысяч на пластику ради одинаковой внешности (фото)

25-летние сестры из Калифорнии отдали целое состояние за пластические операции

Жительницы Стоктона, Калифорния, появились в эфире британской телепередачи This Morning и рассказали, что потратили почти $200 тысяч ради одинаковой внешности. Соответствующий материал публикует The Sun.

Во время беседы с ведущими шоу Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Филиппом Скофилдом (Phillip Schofield) 25-летние сестры-двойняшки Дейзи (Daisy) и Долли (Dolly) признались, что увлеклись косметологическими процедурами и пластическими операциями в 18 лет. Причиной этому послужили издевательства со стороны сверстников в школе. Так, чтобы побороть комплексы, сестры решили поменять внешность одинаковым образом.

25-летние сестры-двойняшки Дейзи и Долли

«Когда мы идем к хирургу, мы просим сделать нам одинаковые процедуры, чтобы получить идентичный результат», — подчеркнули героини материала. Известно, что они начали свое преображения с увеличения губ. Через некоторое время Дейзи и Долли в один и тот же день изменили форму носа и увеличили грудь.

На все операции родственницы потратили в общей сложности $200 тысяч. По словам сестер, в ближайшее время они собираются сделать лабиопластику, чтобы их половые органы также были одинаковыми.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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