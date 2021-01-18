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    Курьез

    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото

    «Эти манекены хотят проглотить вашу душу»

    Дизайнеры стремятся придумать и внедрить в нашу жизнь что-то красивое, полезное и удобное, но, признаемся честно, порой терпят в этом провалы. Почему?

     Иногда подводит исполнение, иногда причиной становится странная идея: то перемудрят, то чего-то не учтут.

     Посмотрите на примеры крайне неудачного дизайна, который очень хочется развидеть.

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    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото
    Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, как 102-летняя бабушка из Франции прославилась благодаря невероятным косплеям.

    Съемки дали Фредерике огромное количество энергии — 16 января 2021 года она отметила свой 102-й день рождения. Но это еще не все — фотопроект принес внуку Саше всемирную популярность. За 15 лет он несколько раз организовывал выставки, на которых была только одна звезда — Mamika.

     Читайте также: Подборка самых нелепых секс-советов из женских журналов
    Теги: фотография шутки курьез
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