Когда старания дизайнеров обернулись полнейшим провалом: подборка курьезных фото

«Эти манекены хотят проглотить вашу душу»

Дизайнеры стремятся придумать и внедрить в нашу жизнь что-то красивое, полезное и удобное, но, признаемся честно, порой терпят в этом провалы. Почему?

Иногда подводит исполнение, иногда причиной становится странная идея: то перемудрят, то чего-то не учтут.

Посмотрите на примеры крайне неудачного дизайна, который очень хочется развидеть.

Ранее «Скотч» сообщал, как 102-летняя бабушка из Франции прославилась благодаря невероятным косплеям.

Съемки дали Фредерике огромное количество энергии — 16 января 2021 года она отметила свой 102-й день рождения. Но это еще не все — фотопроект принес внуку Саше всемирную популярность. За 15 лет он несколько раз организовывал выставки, на которых была только одна звезда — Mamika.