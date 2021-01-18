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    Курьез

    Подборка самых нелепых секс-советов из женских журналов

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    Подборка самых нелепых секс-советов из женских журналов

    Настоятельно рекомендуем не пробовать воплотить в жизнь все советы

    Не все советы одинаково полезны, и однозначно не все стоит претворять в жизнь. Над некоторыми нужно просто посмеяться... Сделали подборку самых глупых сексуальных приемов, которые рекомендуют попробовать женские журналы.

    1. «Перед тем как ласкать вашего мужчину орально, наберите в рот газировку — пузырьки воздуха будут щекотать головку и ствол, так что он испытает невероятное наслаждение».

    2. «Во время поцелуя пососи его язык, имитируя действия, которые ты можешь совершить с его пенисом».

    3. «Сделай ему сладкий сюрприз: ляг обнаженная на кровать, положив на свои соски две конфетки, предложив ему отведать их губами».

    4. «Готовь ужин топлес — увидишь, как это возбудит его!»

    5. «Используй свой смартфон вместо вибратора, если последнего нет под рукой».

    6. Совет мужчинам: «Сделай из нее буррито! Пока вы кувыркаетесь с любимой в постели, заверни ее в простыню, как буррито, так, чтобы она не могла пошевелить руками».

    7. «Мягко введите палец в его анус во время его оргазма — большинству мужчин такой сюрприз очень понравится».

    8. «Оберни его член жемчужным ожерельем».

    9. «Надень бусики из конфет на ствол его члена и откусывай по одной конфете — увидишь, как он будет вздрагивать каждый раз при щелчке конфеты».

    10. «Возьми в руку его член и слегка похлопывай по нему другой рукой... Представь, как будто отбиваешь теннисный мячик. Ты можешь также слегка пощипывать его мошонку и яички».

    11. «Во время догги-стайл надень на голое тело кожаный пояс, чтобы он мог держаться за него и управлять твоими движениями».

    12. «Поставь своему бойфренду на звонок свой эротичный голос: «Хочешь меня сегодня?» Чтобы каждый раз, когда кто-то пытался до него дозвониться, он думал о тебе».

    13. «Прижимай вилку к разным частям его тела — плотно, но не так, чтобы остались следы или порезы».

    14. «Посади его на фитбол, а сама сядь сверху».

    15. «Хочешь удержать его? Научись делать «глубокую глотку», и он тебя никогда не оставит».

    Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

    «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.

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    Теги: курьез секс новости
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