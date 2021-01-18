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    Жизнь

    Домохозяйка показала, что может сделать ароматическая бомбочка с покрытием ванны (фото)

    • Розсилка
    Домохозяйка показала, что может сделать ароматическая бомбочка с покрытием ванны (фото)

    Спустя несколько минут тщетных попыток и одну отнявшуюся руку женщина поняла, что затея смыть одно большое пятно бессмысленная

    Теплая ванна с разными ароматическими добавками неплохо помогает успокоить нервы после тяжелой трудовой недели. Правда, с выбором средств нужно быть осторожнее. Иначе о релаксе можно будет забыть еще надолго.

    Недавно Белинда Хилл из Австралии зашла в свою ванную комнату и потеряла дар речи. Некогда белоснежная ванна стала розового цвета. Женщина сразу поняла, что к чему. Незадолго до этого ее дочь купалась тут с розовой бомбочкой для ванны из Lush. Снимок получился по-настоящему забавным. Стоит присмотреться, как по пятнистому розовому покрытию можно понять, где и как сидела виновница маминого нервного срыва. Белинде было совсем не до смеха.

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    Домохозяйка показала, что может сделать ароматическая бомбочка с покрытием ванны (фото)
    Домохозяйка показала, что может сделать ароматическая бомбочка с покрытием ванны (фото)

    Пытаясь смыть одно большое пятно, спустя несколько минут тщетных попыток и одну отнявшуюся руку она поняла, что затея бессмысленная. После чего женщина обратилась к настоящим спецам. Она сделала пост в Facebоok-группе Mums Who Cook, Clean and Organise (Мамы, которые готовят, чистят и наводят порядок) с мольбами помочь ей. Публикация вскоре стала вирусной.

    «Моя дочь принимала ванну с бомбочкой от Lush. Мы попробовали очистить. Пришлось очень много тереть, но все равно было не очень. Есть предложения?», - спросила Белинда Хилл.

    Под постом больше тысячи человек начали делиться своим опытом по выведению таких трудных пятен. В большинстве случаев предлагали просто смешивать все, что есть в ящике для бытовой химии, и продолжать тереть изо всех сил. Но нашлись и те, кто уже сталкивался с таким. У них были более конкретные и работающие советы, пишет Daily Mail.

    «Просто смешайте лимонную кислоту, уксус и соду. Главное, чтобы смесь была горячей. Всегда помогает», - посоветовала пользовательница Facebook.

    «Боже мой! У меня такое тоже однажды произошло. Я воспользовалась отбеливателем и содой. Замочила все это в горячей воде, а потом все само сошло. Даже тереть не пришлось», - советуют женищины в комментарии под постом.

    Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

    «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.

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    Теги: курьез
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