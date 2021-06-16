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    Когда столкнулся с настоящим невезением, и все старания накрылись медным тазом. Курьезные фото

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    Когда столкнулся с настоящим невезением, и все старания накрылись медным тазом. Курьезные фото

    Не стоит ставить стеклянные окна над травой, когда температура 22 градуса по Цельсию

    Каждый когда-нибудь встречается с невезением. И тут что бы ты ни делал, все пойдет не так. Вещи падают из рук, техника ломается, да и внимательность полностью покидает чат, так можно и в разной обуви на работу прийти.

    Знакомо? Мы собрали для вас фотографии от людей, которых столкнулись с провалами лицом к лицу и поняли, что их день однозначно не задался.

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    на весь екран згорнути
    Когда спрей для уничтожения плесени заплесневел
    Готовя утренний кофе, поставил кружку вверх дном
    Добираюсь до работы, смотрю вниз и вижу вот это
    Когда пришёл на работу в грозу и узнал, что начальник забыл предупредить тебя, что сегодня у всех выходной
    Я рад, что твёрдо стоял на земле, в то время как это случилось
    Приготовление брауни пошло не по плану
    Торт, доставленный на день рождения моей мамы
    Первый день отпуска, и у нашей половины отеля отключилось электричество
    Ключ от моего нового офиса
    Автомобили после ледяного дождя во Владивостоке
    Мой самый большой страх
    Банкомат дал мне всего 10 долларов
    Моя новая машина сломалась в 360 милях от дома. Меньше чем через неделю. На вершине горы
    Думаю, не стоит ставить стеклянные окна над травой, когда температура 22 градуса по Цельсию
    Как радостно, что мой подарок пришёл раньше

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда столкнулся с настоящим невезением, и все старания накрылись медным тазом. Курьезные фото