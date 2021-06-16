Когда столкнулся с настоящим невезением, и все старания накрылись медным тазом. Курьезные фото

Не стоит ставить стеклянные окна над травой, когда температура 22 градуса по Цельсию

Каждый когда-нибудь встречается с невезением. И тут что бы ты ни делал, все пойдет не так. Вещи падают из рук, техника ломается, да и внимательность полностью покидает чат, так можно и в разной обуви на работу прийти.

Знакомо? Мы собрали для вас фотографии от людей, которых столкнулись с провалами лицом к лицу и поняли, что их день однозначно не задался.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.