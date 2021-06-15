  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото

    «Во время купания, вы порой можете не узнать свою собаку»

    В дикой природе почти никто по доброй воле в воде не моется, ибо опасно. Куда лучше, наоборот, в грязючке вываляться, чтобы всякие насекомые и прочие кусючие паразиты не смогли подобраться.

    Но если хочешь жить с человеком, приходится терпеть помывку! Хотя, вопрос гораздо сложнее, потому что некоторые питомцы наоборот, научились получать удовольствие от этого процесса.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото
    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото

    «Во время купания, вы порой можете не узнать свою собаку», «На большее я пока не готова!», «Кому-то очень повезло, что ей нравиться купаться», «Сквозь огонь, воду и медные трубы – вместе, как настоящие друзья!», «Вот скажите, почему я должен это терпеть? Измазали чем-то зеленым и фотографируют», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

    Читайте также: Экс-жена Позитива раскрыла настоящую причину развода с артистом
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото