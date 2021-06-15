Как выглядят домашние животные, которых недавно выкупали. Курьезные фото

«Во время купания, вы порой можете не узнать свою собаку»

В дикой природе почти никто по доброй воле в воде не моется, ибо опасно. Куда лучше, наоборот, в грязючке вываляться, чтобы всякие насекомые и прочие кусючие паразиты не смогли подобраться.

Но если хочешь жить с человеком, приходится терпеть помывку! Хотя, вопрос гораздо сложнее, потому что некоторые питомцы наоборот, научились получать удовольствие от этого процесса.

«Во время купания, вы порой можете не узнать свою собаку», «На большее я пока не готова!», «Кому-то очень повезло, что ей нравиться купаться», «Сквозь огонь, воду и медные трубы – вместе, как настоящие друзья!», «Вот скажите, почему я должен это терпеть? Измазали чем-то зеленым и фотографируют», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.