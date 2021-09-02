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    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)

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    16-летний Круз Бекхэм - 16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)
    16-летний Круз Бекхэм
    instagram.com/beckhamcruz_/

    Парень держал избранницу за руку перед фотографами

    16-летний Круз Бекхэм, сын экс-солистки группы Spice Girls Виктории и футболиста сборной Англии Дэвида, впервые появился на публике со своей возлюбленной, 15-летней Блисс Чепмен.

    Папарацци застали Бекхэма и его спутницу Блисс Чепмен на фестивале в Рединге. На юноше была ветровка в ретро-стиле, клетчатые брюки и сумка. Девушка примерила белый наряд с растительным принтом и черный свитер. Она дополнила аутфит повязкой салатового цвета и серьгами-кольцами. Лицо избранницы Круза было естественным.

    Наследник звездной четы вел себя сдержанно, а сама Блисс широко улыбалась. Влюбленные держались за руки, несмотря на повышенное внимание фотографов.

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    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)
    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)
    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)
    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)
    instagram.com/beckhamcruz_/

    Блисс — дочь знаменитого диетолога и бывшей модели Розмари Фергюсон и художника Джейка Чепмена. Она была подружкой невесты на свадьбе Кейт Мосс с Джейми Хинсом в 2015 году. Многие пользователи следили за их романом с тех пор, как пару заняли вместе в июле прошлого года. Мама Блисс вращается в тех же кругах, что и Виктория, женщин считают подругами. Так, их запечатлели на ужине Vogue в феврале прошлого года. Именно благодаря дружеским связям Чепмен доверили роль подружки невесты на свадьбе Кейт Мосс, пишет Daily Mail.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости дети звезд
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    16-летний сын Дэвида Бекхэма впервые показал свою девушку (фото)