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    Отец Бритни Спирс требует у дочери $2 миллиона за отказ от опеки

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    Певица Бритни Спирс вместе с отцом - Отец Бритни Спирс требует у дочери $2 миллиона за отказ от опеки
    Певица Бритни Спирс вместе с отцом

    Напомним, артистка находится под опекой своего отца с 2008 года

    Джейми Спирс, согласившийся на отказ от опекунства над своей дочерью Бритни, потребовал выплатить ему $2 млн отступных. Об этом сообщают западные издания со ссылкой на документы в Верховном суде Лос-Анджелеса.

    Адвокат певицы Мэтью Розенгарт назвал попытку обменять отказ от опекунства на деньги вопиющей. По его мнению, Спирс собирается погасить за счет дочери судебные издержки и закрыть долги. Розенгарт подчеркнул, что отец Бритни не имеет права «держать в заложниках дочь», при этом выдвигая условия для отказа от опекунства.

    Напомним, Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года: все это время он контролирует вопросы ее финансов, лечения, личной жизни и карьеры. В прошлом году Спирс пыталась оспорить опекунство, но проиграла суд, после чего отказалась от концертов, если отец останется ее опекуном. Этим летом Джейми Спирс заявил, что готов добровольно отказаться от роли опекуна.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Отец Бритни Спирс требует у дочери $2 миллиона за отказ от опеки