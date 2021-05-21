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    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото

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    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото

    «Нет ничего лучше, чем после долго дня уснуть с любимой игрушкой»

    Если у вашего питомца есть любимая игрушка, то вы точно представляете, какая между ними крепкая связь. Коты и собачки проводят со своими игрушечными друзьями все время: носят их с собой, защищают, заботятся и даже первым делом кладут игрушки в чемодан, готовясь к поездке!

    Иногда игрушка остается любимой на целые годы, и питомец успевает перерасти ее в несколько раз, но по-прежнему бережно хранит. Хозяевам остается только умиляться и успевать делать трогательные фотографии своих любимцев!

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    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото
    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото

    «Годы веселых игр, а эта игрушка не пострадала и остается любимой», «А вы никогда не хотели себе игрушечного двойника?», «Нет ничего лучше, чем после долго дня уснуть с любимой игрушкой», «Коты захватили мою кровать и уютненько в ней устроились», «Всегда важно контролировать, правильно ли чинят твои игрушки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: курьез животные
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    Когда у домашних питомцев появились свои собственные плюшевые любимцы. Курьезные фото