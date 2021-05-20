В Техасе работает курьер, которому вместо оплаты чешут пузико. Курьезные фото

Лили была назначена «специалистом по доставке собачьих угощений»

В прошлом году 38-летний житель Остина (Техас, США) — Майкл Лудден и его супруга Таня стали заниматься производством натуральных собачьих лакомств и основали компанию Original Dog Treat Truck Company.

Супруги готовят на заказ органические вкусняшки для собак без зерна и глютена по цене от 8 до 12 долларов за упаковку. Собачьи вафли Woof, мороженое Four-Legged Froyo и смузи NutriPooch являются лидерами продаж компании, особенно в жаркую погоду.

Курьером, доставляющим лакомства заказчикам и их четвероногим друзьям, стала собака Майкла и Тани по кличке Лили. Каждый день трудолюбивый золотистый ретривер выполняет свою работу, весело и приветливо виляя хвостом, пишет New York Post. Клиенты Original Dog Treat Truck Company от хвостатого доставщика просто в восторге.

Лили была назначена «специалистом по доставке собачьих угощений» в начале прошлой весны, и она ни разу не подвела своих хозяев и компанию. В качестве оплаты за свою работу она получает чесание пузика, похвалу, игры и лакомства. В выходные дни Лили любит плавать, играть вместе со своим братом Чарли и ходить в походы.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии