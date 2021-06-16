Когда удалось найти на барахолке настоящие диковинки. Курьезные фото

Люстра-осьминог и внезапный Камбербэтч

Барахолки, секонд-хенды и дворовые распродажи — настоящая кладезь вещей, которым можно дать вторую жизнь. Конечно, там попадается очень много хлама.

Но даже среди груды бесполезного старья можно отыскать настоящие жемчужины, достойные того, чтобы украшать дом и радовать глаз, а не валяться на свалке. Мы собрали для вас примеры необычных и интересных находок.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.