Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото

У наших любимых героев есть огромное количество вариантов для развлечения

Художник-карикатурист из Чили по имени Карло Фердона на протяжении нескольких лет создает очень необычные и забавные комиксы, наглядно показывающие, чем бы могли в свободное время заниматься Супермен, Человек-паук и другие супергерои.

Оказалось, что у наших любимых героев есть огромное количество вариантов для развлечения и отдыха. Впрочем, убедитесь сами, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.