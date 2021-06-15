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    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото

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    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото

    У наших любимых героев есть огромное количество вариантов для развлечения

    Художник-карикатурист из Чили по имени Карло Фердона на протяжении нескольких лет создает очень необычные и забавные комиксы, наглядно показывающие, чем бы могли в свободное время заниматься Супермен, Человек-паук и другие супергерои.

    Оказалось, что у наших любимых героев есть огромное количество вариантов для развлечения и отдыха. Впрочем, убедитесь сами, пролистав ниже.

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    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото
    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: шутки курьез
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    Чем супергерои занимаются в свободное время. Подборка курьезных фото