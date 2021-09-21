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    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)

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    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)

    Когда-то в этих домах жили люди, а ныне там и мышка не пробежит

    Людям нравится щекотать себе нервы, испытывать разносторонние эмоции и проверять себя на прочность. Например, сходить в заброшенный замок, померится силами с призраками, которые там наверняка есть!

    А даже если нет, такие места всегда будут манить людей благодаря своей мрачноватой и загадочной ауре. Предлагаем вашему вниманию подборку объектов, которые стоит посетить в будущем.

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    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)
    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: курьез
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    Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)