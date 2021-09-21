Подборка таинственных «заброшек», которые притягивают загадочной атмосферой (фото)

Когда-то в этих домах жили люди, а ныне там и мышка не пробежит

Людям нравится щекотать себе нервы, испытывать разносторонние эмоции и проверять себя на прочность. Например, сходить в заброшенный замок, померится силами с призраками, которые там наверняка есть!

А даже если нет, такие места всегда будут манить людей благодаря своей мрачноватой и загадочной ауре. Предлагаем вашему вниманию подборку объектов, которые стоит посетить в будущем.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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