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    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста

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    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста

    Фото идеальных совпадений из реальной жизни

    Психологи уверены, что чрезмерное стремление к совершенству — это прямой путь к неврозам и депрессиям. Однако в некоторых моментах перфекционистов можно понять, ведь в упорядоченности и точности есть свой непередаваемый шарм, который откликнется в душе даже глубоко безразличным к идеалам людей. Некоторым людям удалось запечатлеть такие идеальные сочетания, которыми не грех и полюбоваться.

    Когда видишь, как два или более предмета идеально сочетаются друг с другом, то чувствуешь внутри странное, но приятное ощущение того, что всё так, как надо. Один из каналов на Reddit полностью посвящен таким сочетаниям. И мы сделали подборку неожиданно пойманных кадров, которые наверняка вызовут у вас приятные эмоции.

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    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста
    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото, которые ярко иллюстрируют рай перфекциониста