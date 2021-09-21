107-летние японки стали самыми старыми близнецами в мире (фото)

Японки попали в Книгу рекордов Гиннесса

Японки Умэмо Сумияма и Коумэ Кодама, которым 1 сентября исполнилось 107 лет и 300 дней, признаны самыми старыми из ныне живущих близнецов женского пола и самыми старыми близнецами в мире. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Сейчас сестры живут в домах престарелых в разных регионах. Из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений представители Книги рекордов Гиннесса не смогли приехать в Японию, чтобы лично вручить рекордсменкам их сертификаты, поэтому их направили по почте.

По словам сотрудников дома престарелых, Сумияма расплакалась, когда увидела свой сертификат. Кодама, память которой в последнее время ухудшилась, не смогла в полной мере осознать его значимость. Тем не менее ее семья рада тому, что достижение признано официально, учитывая, что Кодама говорила о рекорде много лет. Хотя близнецы шутили, что установят мировой рекорд, их семья не ожидала, что они и правда попадут в Книгу рекордов.

Сумияма и Кодама родились 5 ноября 1913 года на острове Седо в префектуре Кагава в большой семье из 13 человек. По словам их родственников, близнецы общительные и позитивные, они редко переживают из-за мелочей, но Сумияма более волевая, а Кодама более мягкая.

С юных лет женщины начали жить по отдельности. Когда они окончили начальную школу, Кодама покинула остров и отправилась помогать дяде. Вскоре она вышла замуж. Сумияма тоже вышла замуж, но осталась на острове Седо.

Из-за того, что сестры жили в 300 километрах друг от друга, они не могли часто видеться и, как правило, встречались на свадьбах и похоронах. Японки пережили две мировых войны. Когда им было около 70 лет, они вместе совершали буддистские паломничества.

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