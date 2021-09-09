Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото

Подборка кабинетов, где работают врачи с отличным чувством юмора

Когда дело касается похода к врачу, многие люди превращаются в маленьких детей, которые очень уж боятся дяденек и тетенек в белых халатах. Именно поэтому многие доктора заботятся не только о физическом здоровье своих пациентов, но и об их хорошем настроении и комфорте.

И в погоне за уютной и располагающей обстановкой в кабинете врача хороши все средства: от забавных плакатов на стенах до элементов декора, которые могут продемонстрировать отличное чувство юмора медперсонала, ведь все это помогает пациентам как следует расслабиться и довериться юморным профессионалам.

«Как мой врач поливает свои цветы», «Шторка для камеры в кабинете врача, чтобы пациенты могли не переживать, что за ними следят», «На потолке в ветеринарной клинике нарисованы следы от лапок», «Ветеринары также заботятся о комфорте и хорошем настроении для своих мохнатых пациентов и их хозяев!», «Автомат с напитком в зале ожидания неотложной помощи», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.