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    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото

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    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото

    Подборка кабинетов, где работают врачи с отличным чувством юмора

    Когда дело касается похода к врачу, многие люди превращаются в маленьких детей, которые очень уж боятся дяденек и тетенек в белых халатах. Именно поэтому многие доктора заботятся не только о физическом здоровье своих пациентов, но и об их хорошем настроении и комфорте.

    И в погоне за уютной и располагающей обстановкой в кабинете врача хороши все средства: от забавных плакатов на стенах до элементов декора, которые могут продемонстрировать отличное чувство юмора медперсонала, ведь все это помогает пациентам как следует расслабиться и довериться юморным профессионалам.

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    Шторка для камеры в кабинете врача, чтобы пациенты могли не переживать, что за ними следят
    Юмор от ветеринара
    Табличка в кабинете моего врача
    Как мой врач поливает свои цветы
    На потолке в ветеринарной клинике нарисованы следы от лапок
    Автомат с напитком в зале ожидания неотложной помощи
    В этой ветеринарной клинике отдельные входы для кошек и собак
    Лампа в кабинете моего ЛОРа с хорошим чувством юмора
    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото
    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото
    У входа в ветеринарную больницу есть гидрант, у которого стоит маленькая статуя писающей собачки
    Доктор решил создать искусственную очередь к самому себе
    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото
    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото
    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото

    «Как мой врач поливает свои цветы», «Шторка для камеры в кабинете врача, чтобы пациенты могли не переживать, что за ними следят», «На потолке в ветеринарной клинике нарисованы следы от лапок», «Ветеринары также заботятся о комфорте и хорошем настроении для своих мохнатых пациентов и их хозяев!», «Автомат с напитком в зале ожидания неотложной помощи», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда врачи позаботились о комфорте и настроении пациентов. Курьезные фото