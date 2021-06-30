Когда выполнил свою работу так, что второй раз уже вряд ли что-то поручат (фото)

Мы даже не представляем, как это вообще возможно

Самая лучшая форма труда это та, где исполнитель получает награду в зависимости от качества выполнения задачи. Не от скорости, не за экономию ресурсов и не за то, что дотошно следовал инструкции.

Потому что во всех этих случаях остается место для узаконенной халтуры и саботажа, а кому оно надо? Вот вам примеры такой работы, которая вроде формально выполнена, а по факту – второй раз этим работничкам уже ничего никогда не поручат.

«Велосипедная полоса с препятствиями», «Я нанес разметку, босс», «Это пандус для тренировки чемпионов по экстремальным видам спорта?», «Все надежно пристегнуто, никто не сможет своровать», «Мы даже не представляем, как это вообще возможно», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.