Поездка по общественным дорогам – сплошная трагикомедия. Курьезные фото

Опасное это место, дорога. Столько всяких хитрецов ездит!

Есть комедия, есть трагедия, а есть дороги общего пользования, которые объединяют эти понятия. Оно и впрямь так – поездки по обычным дорогам легко принесут тонну смеха и море горя, если не повезет.

Такое ощущение, что некоторые водители напрочь забывают про здравый смысл, как только запускают двигатель своего автомобиля. И что с этим делать, кроме как выставлять на всеобщее обозрение, никто не ведает.

«Он из тех мужчин, которые две ходки не делают», «Интересно, сколько пройдет времени, пока он заметит?», «Подобное в этом месте случается минимум раз в две недели», «Лайфхак, который вышел из-под контроля», «Три болта хватит. Хватит, чтобы попасть в новостную ленту», «Женскую машинку видно во всем», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.