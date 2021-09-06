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    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару

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    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    София Ротару в августе отпраздновала 74-летие

    Украинская поп-дива Ирина Билык в программе «Светская жизнь» поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Михайловной и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру.

    По словам артистки, секрет легендарной Софии Ротару прост – ничего не есть.

    «Говорила со мной, как с дочерью: «Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую». Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я – ничего не есть», – с улыбкой рассказала Билык.

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    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару
    instagram.com/sofiarotaru.official/

    Также Ирина рассказала о том, как и где впервые увидела Софию Михайловну.

    Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: «Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима». Я говорю: «Да ну, вы что, все в порядке!» – вспомнила Билык.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык София Ротару
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    Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару