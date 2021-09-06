Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару

София Ротару в августе отпраздновала 74-летие

Украинская поп-дива Ирина Билык в программе «Светская жизнь» поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Михайловной и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру.

По словам артистки, секрет легендарной Софии Ротару прост – ничего не есть.

«Говорила со мной, как с дочерью: «Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую». Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я – ничего не есть», – с улыбкой рассказала Билык.

Также Ирина рассказала о том, как и где впервые увидела Софию Михайловну.

Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: «Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима». Я говорю: «Да ну, вы что, все в порядке!» – вспомнила Билык.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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