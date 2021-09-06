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    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

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    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

    Звезды порадовали поклонников модными нарядами

    Сегодня на Венецианском фестивале состоялись сразу две громкие премьеры, первая из которых — долгожданная драма «Спенсер» о принцессе Диане чилийского режиссера Пабло Ларраина. Новая картина мастера эстетичных и стильных работ вышла не только красивой, но и довольно сильной, если не сказать провокационной.

    История разворачивается в течение трех дней накануне Рождества в 1990-х, когда любимая миллионами британцев (и не только) Леди Ди решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом. К слову, сценарием картины занимался Стивен Найт — автор сериалов «Острые козырьки» и «Табу». На красной дорожке кинофестиваля картину представила исполнительница главной роли Кристен Стюарт и, конечно, сам Ларраин.

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    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Кристен Стюарт, Зендея, Аня Тейлор-Джой. Лучшие наряды звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля