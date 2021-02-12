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    Курьез

    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках

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    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках

    Только мурлыки могут залезть вот так в горшок и сделать вид, будто это их законное место!

    Наверняка у многих кошатников дома практически отсутствуют хоть какие-то растения

    А все потому, что их мурлыки слишком сильно любят проводить время именно возле домашних цветов. Они играются с листочками, грызут ветки, залазят в горшки и даже спят там! Ну и как выжить после этого бедным растениям?)

    Сегодня мы подготовили для тебя весьма забавную фотоподборку, героями которой стали наши любимые котейки! Эти хулиганы решили, что они вправе спать там, где им хочется, и выбрали себе место именно в цветочных горшках…)

    Итак, 10 котов, которые решили, что они настоящие растения. Кошачий цветник!

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    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках
    Кошачьи растения или курьезные фото пушистых мурлык, которые обожают спать в цветочных горшках

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: фотография шутки кот курьез
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